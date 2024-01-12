Прокатная компания Hertz продаст 20 тыс. электромобилей, чтобы купить машины с ДВС

В 2021 году прокатная компания Hertz объявила о намерениях до конца 2022 года купить 100 000 электромобилей Tesla, а затем заявила о готовности в течение пяти лет приобрести 65 000 электромобилей Polestar. К концу текущего года компания рассчитывала довести долю электромобилей в своём прокатном парке до 25 %, но на этой неделе объявила о намерениях продать 20 000 электромобилей с целью их частичной замены на машины с ДВС. Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru