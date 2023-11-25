Прошивка Nvidia GSP теперь в linux 6.7

Прошивка для поддержки видеокарт NVIDIA включена в ветку 6.7 ядра Linux. Это решение позволит разработчикам nouveau в целом не волноваться с реклокингом для новых видеокарт (начиная с 20xx (NV160 family (Turing) серии видеокарт до последней 40xx ((Ada Lovelace))). По умолчанию эта фича будет включена только для видеокарт серии 40xx. Если же вы хотите попробовать её для других поколений устройств NVIDIA, необходимо в параметрах запуска ядра указать параметр nouveau.config=NvGspRm=1.

Цитата разработчиков Nouveau:

Поскольку прошивка NVIDIA GSP берет на себя инициализацию и управление питанием графического процессора, это должно означать упрощение запуска будущих поколений графических процессоров NVIDIA. Крайне важно, что это должно помочь улучшить управление питанием / поддержку реклокинга для драйверов Nouveau, которая не имела хорошей поддержки со времен GeForce GTX 700… Тем не менее, не ожидайте, что Nouveau внезапно станет более производительным по сравнению с проприетарным драйвером.

Есть и недостаток: в этой прошивке ещё больше блоков с закрытым исходным кодом от NVIDIA, которые необходимы для нашего открытого драйвера. Еще хуже, что ABI прошивки нестабилен, например, текущий код драйвера NVIDIA, представленный для Linux 6.7, совместим с прошивкой, распространяемой как часть пакета драйверов серии NVIDIA R535.

Вторая новость от Nouveau: теперь драйвер NVK совместим со спецификацией Vulkan 1.0. Для его работы необходимо иметь свежее ядро (не ниже 6.6) и mesa-git. Он будет работать на видеокартах от поколения Turing до Ada Lovelace. Если же у вас видеокарта предыдущих поколений, можно попытаться запустить Вулкан в тестовом режиме. Нет гарантий, что он будет работать, возможно будут артефакты и так далее).

Пример:

NVK_I_WANT_A_BROKEN_VULKAN_DRIVER=1 бинарник

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Цитата:

Это означает, что он проходит все тесты Vulkan 1.0, но не означает, что он готов для геймеров/энтузиастов Linux или что это быстрая реализация. Не говоря уже о том, что VKD3D-Proton требует поддержки как минимум Vulkan 1.3. Еще в августе я опубликовал несколько начальных тестов NVK . С тех пор он улучшился, но по-прежнему не подходит для геймеров Linux с современными играми. Совсем недавно новый компилятор NAK стал еще одним важным шагом на пути к повышению производительности.

Источник: linux.org.ru