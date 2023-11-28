Протестирован первый мини-ПК на чипе AMD Ryzen Z1 — ему достаточно 40 Вт

Авторам YouTube-канала ETA PRIME посчастливилось испытать в деле предсерийную версию мини-ПК Phoenix Edge Z1 на базе чипа AMD Ryzen Z1 — того самого, что установлен на портативных игровых консолях ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go. Это первые тесты данного чипа в составе компьютера, а не портативной консоли. Источник изображения: youtube.com/@ETAPRIME

Источник: 3dnews.ru