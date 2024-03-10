Прототип первого индийского аэротакси испытают осенью — обещаны дешёвые полёты в стеснённых условиях

Профессор факультета аэрокосмической инженерии Индийского технологического института в Мадрасе (IIT-Madras) сообщил, что создаваемое его компанией ePlane первое индийское аэротакси — модель e200 — поднимется в небо в октябре или ноябре 2024 года. Тем самым молодая компания откроет новую страницу в истории национальной индийской авиации. В конечном итоге разработчик обещает доступные по цене полёты, экономящие время пассажиров. Источник изображения: News18

Источник: 3dnews.ru