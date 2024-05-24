Прототипы интернет-спутников Amazon Kuiper сгорят в атмосфере

Amazon готовится к завершению миссии, в рамках которой два прототипа телекоммуникационных спутников проекта Project Kuiper проходили тестирование в космическом пространстве. На завершающей стадии компания отработает схему утилизации аппаратов. Для этого спутники KuiperSat-1 и KuiperSat-2 будут сведены с орбиты, после чего они войдут в атмосферу Земли, где и сгорят. Источник изображения: Amazon

Источник: 3dnews.ru