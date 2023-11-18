Прототипы спутников Project Kuiper работают как надо: Amazon начнёт строить спутниковую сеть в следующем году

Amazon сообщила, что два прототипа спутников связи, которые она запустила в космос в прошлом месяце, работают в штатном режиме, что открывает для компании возможность начать их массовое производство — в дальнейшем Amazon планирует предоставлять услуги связи в качестве спутникового провайдера. Источник изображения: aboutamazon.com

Источник: 3dnews.ru