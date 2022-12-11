Проверка утилиты ping в OpenBSD выявила ошибку, присутствующую с 1998 года

Опубликованы результаты fuzzing-тестирования утилиты ping из состава OpenBSD, проведённого после недавнего выявления удалённо эксплуатируемой уязвимости в утилите ping, поставляемой во FreeBSD. Применяемая в OpenBSD утилита ping не подвержена проблеме, выявленной во FreeBSD (уязвимость присутствует в новой реализации функции pr_pack(), переписанной разработчиками FreeBSD в 2019 году), но в ходе проверки всплыла другая ошибка, которая оставалась незамеченной на протяжении 24 лет. Ошибка приводит к бесконечному зацикливанию при обработке ответа с нулевым размером поля option в IP-пакете. Исправление уже включено в состав OpenBSD. Проблема не рассматривается как уязвимость, так как сетевой стек в ядре OpenBSD не пропускает подобные пакеты в пространство пользователя.



Источник: opennet.ru