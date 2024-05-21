«Прямиком из «Чёрного зеркала»»: пользователи раскритиковали функцию записи действий Recall в Windows 11

Пользователи с опасением восприняли новую ИИ-функцию Recall операционной системы Windows 11, которая будет записывать все действия пользователя для того, чтобы быстро вернуться к какому-либо действию в недавнем прошлом. С критикой новой функции выступил и Илон Макс (Elon Musk), сославшись на видео, в котором глава Microsoft Статья Наделла (Satya Nadella) объясняет особенность работы Recall. Источник изображения: Microsoft

Источник: 3dnews.ru