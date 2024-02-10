Pure Storage, намеревающаяся изжить жёсткие диски, сократила 4 % штата

Компания Pure Storage, специализирующаяся на All-Flash СХД, провела очередной раунд увольнений, уволив до 275 сотрудников, сообщил ресурс Blocks & Files. По данным издания, сокращения затронули направление по защите данных, а также специалистов в области ИИ, аналитики, баз данных, альянсов и в сфере неструктурированных данных. Представитель Pure рассказал изданию, что компания продолжает масштабироваться и поддерживать высокие темпы роста и инноваций. Нынешнее сокращение призвано привести структуру штата в соответствие с приоритетами компании и областями, которые являются стратегическими для бизнеса. Уволенным сотрудникам предоставили право подать заявки на открытые вакансии, а также предложили помощь в трудоустройстве за пределами Pure.

Источник: 3dnews.ru