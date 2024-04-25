PyBoy 2.0.3

Вышел PyBoy версии 2.0.3. PyBoy — эмулятор портативной игровой консоли GameBoy, написанный на Python и Cython.

Некоторые нововведения по сравнению с версией 2.0:

исправлена проблема с .py файлами в пакете sdist;

значительно уменьшен размер файлов PyPI, скорость pip install стала немного выше;

произведены внутренние оптимизации точек прерывания;

исправлена ошибка ReadOnly;

Добавлена задержка в функции send_input.

GameBoy — известная портативка, для которой были выпущены игры Super Mario Land, Metal Gear, Покемон, 2D-дилогия GTA и т.д.

Источник: linux.org.ru