PyBoy 2.0.3

Вышел PyBoy версии 2.0.3. PyBoy — эмулятор портативной игровой консоли GameBoy, написанный на Python и Cython.
Некоторые нововведения по сравнению с версией 2.0:
- исправлена проблема с .py файлами в пакете sdist;
- значительно уменьшен размер файлов PyPI, скорость pip install стала немного выше;
- произведены внутренние оптимизации точек прерывания;
- исправлена ошибка ReadOnly;
- Добавлена задержка в функции send_input.
GameBoy — известная портативка, для которой были выпущены игры Super Mario Land, Metal Gear, Покемон, 2D-дилогия GTA и т.д.
Источник: linux.org.ru