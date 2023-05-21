PyPI из-за вредоносной активности приостановил регистрацию новых пользователей и проектов

Репозиторий Python-пакетов PyPI (Python Package Index) временно прекратил регистрацию новых пользователей и проектов. В качестве причины указан всплеск активности злоумышленников, наладивших публикацию пакетов с вредоносным кодом. Отмечается, что с учётом нахождения в отпуске нескольких администраторов, на прошлой неделе объём зарегистрированных вредоносных проектов превысил возможности оставшейся команды PyPI по оперативному реагированию. Разработчики планируют за выходные перестроить некоторые процессы проверки, после чего возобновить возможность регистрации в репозитории.

По данным системы мониторинга вредоносной активности от компании Sonatype в марте 2023 года в каталоге PyPI найдено 6933 вредоносных пакета, а всего с 2019 года число выявленных вредоносных пакетов превысило 115 тысяч. В декабре 2022 года в результате атаки на каталоги NuGet, NPM и PyPI была зафиксирована публикация 144 тысяч пакетов с кодом для фишинга и спама.

Большинство вредоносных пакетов маскируются под популярные библиотеки при помощи тайпсквотинга (назначение похожих имён, отличающихся отдельными символами, например, exampl вместо example, djangoo вместо django, pyhton вместо python и т.п.) — злоумышленники рассчитывают на невнимательных пользователей, совершивших опечатку или не заметивших отличий в названии при поиске. Вредоносные действия обычно сводятся к отправке конфиденциальных данных, найденных на локальной системе в результате определения типовых файлов с паролями, ключами доступа, криптокошельками, токенами, сессионными Cookie и другой конфиденциальной информацией.



Источник: opennet.ru