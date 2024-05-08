Qalculate! 5.1 и 5.1.1

6 и 7 мая состоялись выпуски 5.1 и 5.1.1 C++ библиотеки, консольного и GUI-калькуляторов Qalculate!, написанных на языке C++ и распространяемых по лицензии GPL 2.0.
Изменения в библиотеке и консольном калькуляторе:
- поддержка решения уравнений, содержащих функцию if();
- поддержка решения root(a, x)=b (требуется рациональное значение для ln(a)/ln(b));
- новые функции: powertower() и multiples();
- новые единицы измерения солнечного радиуса, массы и светимости;
- запрос желаемой интерпретации при первом использовании процентного сложения (например, 100 + 10% равно 110 или 100.1);
- использование круглых скобок для экспоненты в научной системе счисления (со степенью 10);
- поддержка целочисленной факторизации чисел в матрице или векторе, а также числителя и знаменателя в рациональном числе;
- ослаблены условия для (x^a)^b = x^(a × b) и x^a × x^b = x^(a + b) при отключении комплексных чисел (исправлено падение);
- исправление: если (ax + n)^2 > 1, где n чётно и a не равно 1, возвращается false;
- исправления в функции setbits();
- исправление Number::equals(0, …, true), когда число бесконечно (влияет на функцию replace());
- исправление a^(f(x))=a^(b*g(x)), где b=2 или b=3 (в версии 5.1.1).
- другие исправления мелких ошибок и расширение возможностей.
Изменения в qalculate-gtk:
- опция отображения разобранного выражения в поле результата;
- добавлена опция сложения двух комплементарных входных и двоичных битов;
- запрос желаемой интерпретации при первом использовании процентного сложения (например, 100 + 10% равно 110 или 100.1);
- другие исправления мелких ошибок и расширение возможностей.
Изменения в qalculate-qt:
- повышение эффективности списка истории;
- добавлена опция сложения двух комплементарных входных и двоичных битов;
- запрос желаемой интерпретации при первом использовании процентного сложения (например, 100 + 10% равно 110 или 100.1);
- скрытие всплывающей подсказки выражения (через 300 мс) при возобновлении ввода, если включен статус отложенного выражения;
- другие исправления мелких ошибок и расширение возможностей.
Источник: linux.org.ru