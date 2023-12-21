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QEMU 8.2

Вышла новая версия открытого кросс-платформенного эмулятора различных процессорных архитектур QEMU.

Наиболее интересные изменения:

  • Добавлено устройство virtio-sound. Оно позволяет захватывать и проигрывать аудио на соответствующим образом сконфигурированном бекенде хоста.
  • Добавлено устройство virtio-gpu rutabaga с возможностью различных абстракций GPU и виртуализации экранов.
  • Теперь можно мигрировать ВМ с virtio-gpu blob=true, а новый параметр «avail-switchover-bandwidth» поможет пользователям, у которых миграция затягивается и становится мало контролируемой.
  • Убрана утечка памяти в guest-exec.

Всего изменения коснулись 14 архитектур, в первую очередь RISC-V и ARM.

Из других изменений:

  • удалена поддержка акселератора HAX;

  • cвязка QEMU-KVM требует ядро 4.4 или выше (в будущем планируется усилить требования до 4.19);
  • типы машин от pc-i440fx до pc-i440fx-1.7 более не поддерживаются.

Источник: linux.org.ru

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