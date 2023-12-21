Вышла новая версия открытого кросс-платформенного эмулятора различных процессорных архитектур QEMU.
Наиболее интересные изменения:
- Добавлено устройство virtio-sound. Оно позволяет захватывать и проигрывать аудио на соответствующим образом сконфигурированном бекенде хоста.
- Добавлено устройство virtio-gpu rutabaga с возможностью различных абстракций GPU и виртуализации экранов.
- Теперь можно мигрировать ВМ с virtio-gpu blob=true, а новый параметр «avail-switchover-bandwidth» поможет пользователям, у которых миграция затягивается и становится мало контролируемой.
- Убрана утечка памяти в guest-exec.
Всего изменения коснулись 14 архитектур, в первую очередь RISC-V и ARM.
Из других изменений:
- удалена поддержка акселератора HAX;
- cвязка QEMU-KVM требует ядро 4.4 или выше (в будущем планируется усилить требования до 4.19);
- типы машин от pc-i440fx до pc-i440fx-1.7 более не поддерживаются.
Источник: linux.org.ru