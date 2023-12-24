Qualcomm, Bosch и другие будут вместе создавать и продвигать чипы на архитектуре RISC-V

Компании Qualcomm Technologies, Robert Bosch, Infineon Technologies, Nordic Semiconductor и NXP Semiconductors объявили об организации совместного предприятия Quintauris, главная задача которого состоит в разработке и продвижении решений на базе архитектуры RISC-V. Возглавит новую компанию Александр Кохер (Alexander Kocher), который прежде занимал пост президента и гендиректора поставщика специализированного софта для автомобильной промышленности Elektrobit. Источник изображения: Qualcomm

Источник: 3dnews.ru