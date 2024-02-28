Qualcomm показала, что её компьютерный чип Snapdragon X Elite до 10 раз быстрее Intel Core Ultra в ИИ-задачах по генерации изображений

Компания Qualcomm опубликовала короткое видео, в котором продемонстрировала, как ноутбук на базе процессора Snapdragon X Elite до 10 раз превзошёл по производительности лэптоп на базе процессора Intel Core Ultra 7 в задачах, связанных с работой ИИ-алгоритмов по генерации изображений. Источник изображений: Qualcomm

Источник: 3dnews.ru