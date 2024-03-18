Qualcomm представила Snapdragon 8s Gen 3 — замедленный Snapdragon 8 Gen 3 с сохранившимися флагманскими функциями

Компания Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 8s Gen 3. Это несколько упрощённая и более доступная версия флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 3, работающая на более низких тактовых частотах, но при этом сохранившая множество продвинутых функций, которые присутствуют у флагманских чипов Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 2. Источник изображений: Qualcomm

Источник: 3dnews.ru