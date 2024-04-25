Qualcomm заподозрили в подделке тестов Snapdragon X Elite и X Plus — на самом деле они сильно медленнее

Компанию Qualcomm обвинили в обмане относительно производительности её ПК-процессоров Snapdragon X Elite и X Plus для Windows-ноутбуков. С обвинением выступило издание SemiAccurate, ссылающееся на заявление двух «основных» OEM-производителей ноутбуков, которые планируют выпустить лэптопы на базе новых процессоров, а также на слова «одного из источников внутри самой Qualcomm». Источник изображений: HotHardware

Источник: 3dnews.ru