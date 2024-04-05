Qualcomm заявила о превосходстве своих ПК-платформ Snapdragon X Elite над Apple M3, Intel Meteor Lake и AMD Phoenix

Qualcomm провела мероприятие, на котором показала демонстрационные системы на платформах семейства Snapdragon X Elite под управлением Windows 11. Компания привела результаты тестов, согласно которым эти процессоры опережают решения конкурентов: Apple M3, Intel Meteor Lake и AMD Phoenix. Источник изображения: tomshardware.com

Источник: 3dnews.ru