Quantum представила объектную СХД ActiveScale Z200 типа All-Flash

Компания Quantum анонсировала объектную СХД ActiveScale Z200, предназначенную для работы с приложениями ИИ и задачами, которые предусматривают интенсивный обмен информацией. Благодаря гибкому масштабированию новинка подходит для формирования крупных озёр данных. ActiveScale Z200 относится к решениям All-Flash. Устройство выполнено в форм-факторе 1RU и рассчитано на установку десяти SSD NVMe вместимостью 15,36 Тбайт. Таким образом, общая ёмкость составляет 153,6 Тбайт. Предусмотрены два сетевых интерфейса 10/25GbE. Габариты равны 437 × 43 × 597 мм, масса — 13,02 кг.

Источник: 3dnews.ru