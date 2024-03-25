Работает — не трогай: в Windows 11 нашли функцию, которую Microsoft не обновляла 30 лет

30 лет назад в штаб-квартире Microsoft в Редмонде разработчик Дэйв Пламмер (Dave Plummer) зарегистрировал временный программный код для диалогового окна «Форматирование». Предполагалось, что в дальнейшем внешний вид и функциональность этого окна будут переработаны, но никто так и не удосужился это сделать — в Windows 11 инструмент «Форматирование» выглядит так же, как и в Windows NT. «Мы переносили миллионы строк кода из пользовательского интерфейса Windows 95 в NT, и форматирование было лишь одной из тех областей, где Windows NT настолько отличалась от Windows 95, что нам пришлось придумать собственный пользовательский интерфейс, — рассказал Пламмер. — Я достал лист бумаги и записал все возможные варианты форматирования диска, такие как файловая система, метка, размер кластера, сжатие, шифрование и так далее».

Источник: 3dnews.ru