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Ракеты SpaceX всё чаще оставляют в ионосфере кроваво-красные дыры, и учёных это беспокоит

Ещё в феврале астрономы из обсерватории Мак-Доналд в Техасе впервые заметили шарообразное кроваво-красное свечение в ионосфере вскоре после запуска ракеты компании SpaceX. Теперь они наблюдают от 2 до 5 таких сияний каждый месяц, что заставляет их переосмыслить последствия запусков ракет в космос. Красное свечение ионосферной дыры над Аризоной в июле после взлёта ракеты SpaceX. Источник изображения: Jeremy Perez
Источник: 3dnews.ru

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