Раскол среди основателей проекта elementary OS

Дальнейшая судьба дистрибутива elementary OS находится под вопросом из-за конфликта между основателями проекта, которые не могут поделить между собой компанию, курирующую разработку и аккумулирующую поступающие средства.

Компания была совместно создана двумя основателями — Кэссиди Блейдом (Cassidy Blaede) и Даниэлой Форе (Danielle Foré, ранее Daniel Foré), которые работали над проектом в режиме полного рабочего дня, получая средства от пожертвований при загрузке сборок и оказания техподдержки. Из-за снижения финансовых показателей на фоне коронавирусной пандемии поступления средств уменьшились и компания была вынуждена урезать зарплату сотрудников на 5%. В феврале планировалось провести совещание для ещё большего урезания бюджета. В первую очередь предлагалось сократить зарплату владельцев.

Перед проведением совещания Кэссиди Блейд сообщил, что он принял предложение о переходе на работу в другую компанию. При этом он пожелал сохранить свои акции, остаться в числе владельцев компании и продолжить участие в принятии решений. Даниэла Форе не согласилась с такой позицией, так как по её мнению, управлять проектом должны те, кто его непосредственно разрабатывают. Совладельцы обсудили возможность поделить активы компании, так, что компания осталась бы целиком в руках Даниэлы, а Кэссиди получил бы за свою долю половину средств, остававшихся на счёте (26 тысяч долларов).

После начала подготовки документов для оформления сделки о передаче доли в компании, Даниэла получила письмо от юриста, представляющего интересы Кэссиди, который предложил новые условия — передача 30 тысяч долларов сейчас, 70 тысяч долларов в течение 10 лет и владение 5% акций. После указания на то, что вначале договорённости были совсем другими, юрист пояснил, что это были предварительные обсуждения и Кэссиди окончательного согласия на те условия не давал. Увеличение же суммы объяснялось желанием получить компенсацию в случае продажи компании в будущем.

Даниэла отказалась принимать новые условия и посчитала предпринятые действия предательством со стороны Кэссиди. Даниэла считает первоначальные договорённости справедливыми и готова сама взять 26 тысяч и уйти, брать же на себя обязательства, которые впоследствии могут ввести её в долги она не намерена. Кэссиди ответил, что он не был согласен с первыми условиями, поэтому и привлёк юриста. Даниэла указала на то, что если договориться о передаче управления компанией в её руки не удастся, она готова покинуть проект и присоединиться к другому сообществу. Судьба проекта теперь находится под вопросом, так как ситуация не может разрешиться уже около месяца, а оставшиеся в компании деньги при этом уходят, в основном на выплату зарплаты, и, вероятно, скоро совладельцам уже будет нечего делить.



Источник: opennet.ru