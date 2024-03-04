Раскрыт секрет китайского электромобильного чуда: новые модели создаются очень быстро

Китай активно развивает производство электромобилей. Местные автопроизводители превратились в серьёзных конкурентов автогигантам из других стран. По словам отраслевых топ-менеджеров, китайские автопроизводители развиваются примерно на 30 % быстрее, чем традиционные автомобильные компании, поскольку они в корне изменили сложившуюся десятилетиями практику, основанную на создании автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Источник изображения: Zeekr

Источник: 3dnews.ru