Распространение ИИ в сегменте ПК сделает 16 Гбайт минимально рекомендуемым объёмом ОЗУ

По информации TrendForce, которая уже упоминалась накануне, корпорация Microsoft установила минимально рекомендуемый объём оперативной памяти для ПК, работающих с ИИ-ассистентом Copilot, на уровне 16 Гбайт. По сути, это подтолкнёт активных пользователей ПК к модернизации своих систем. По меньшей мере, оперативной памяти придётся добавить, поскольку многие до сих пор обходились вдвое меньшим объёмом. Источник изображения: Samsung Electronics

Источник: 3dnews.ru