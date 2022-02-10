Рассчитаны параметры квантового компьютера для взлома ключей, используемых в Bitcoin

Группа исследователей из нескольких европейских лабораторий и компаний, специализирующихся на квантовых вычислениях, рассчитала параметры квантового компьютера, необходимого для подбора закрытого ключа по 256-битному открытому ключу на базе эллиптических кривых (ECDSA), используемых в криптовалюте Bitcoin. Расчёт показал, что взлом Bitcoin при помощи квантовых компьютеров как минимум в ближайшие 10 лет не реалистичен.

В частности, на подбор подбор 256-разрядного ключа ECDSA в течение часа потребуется 317 × 106 физических кубитов. Открытые ключи в Bitcoin можно атаковать только в течение 10-60 минут после инициирования транзакции, но даже если на взлом можно было бы потратить больше времени, порядок мощности квантового компьютера при увеличении времени остаётся на том же уровне. Например, для подбора в течение дня требуется 13 × 106 физических кубитов, а 7 дней — 5 × 106 физических кубитов. Для сравнения самый мощный из ныне созданных квантовых компьютеров насчитывает 127 физических кубитов.