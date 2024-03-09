Расследование отставки Сэма Альтмана завершено — он вернётся в совет директоров OpenAI

OpenAI объявила о завершении внутреннего расследования событий, которые привели к временной отставке гендиректора Сэма Альтмана (Sam Altman), — его провела юридическая фирма WilmerHale. Альтман вернётся в совет директоров OpenAI. Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru