Растущая конкуренция среди контрактных производителей чипов в Китае ведёт к снижению цен

На квартальном отчётном мероприятии на прошлой неделе руководство SMIC сделало ряд заявлений, которые заслуживают отдельного упоминания. В частности, этот контрактный производитель чипов выразил опасения по поводу способности обострившейся конкуренции на китайском рынке негативно влиять на уровень цен. Кроме того, руководство SMIC считает, что после 2025 года экспансия производства чипов в мире будет происходить более сдержанными темпами. Источник изображения: SK hynix

Источник: 3dnews.ru