Razer обновила игровой ноутбук Blade 18 — Core i9-14900HX, RTX 4090 и 4K-экран с частотой обновления 200 Гц

Компания Razer сообщила о старте продаж обновлённого игрового ноутбука Razer Blade 18 (2024). Новинка предлагает мощный процессор Intel из серии Raptor Lake Refresh и в качестве опции оснащается передовым дисплеем с поддержкой разрешения 4K и частотой обновления 200 Гц. Источник изображений: Razer

Источник: 3dnews.ru