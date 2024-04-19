Razer представила игровые контроллеры Kishi Ultra и Kishi V2 для смартфонов, планшетов и ПК

Razer анонсировала игровой контроллер Kishi Ultra, предназначенный для мобильных устройств. Он оборудован портом USB Type-C, что позволяет ему работать с Apple iPhone 15, iPad Mini и гаджетами под Android — смартфонами и планшетами с экраном до 8 дюймов. Также новинку можно подключить через кабель к компьютеру или ноутбуку. Компания также представила менее дорогой контроллер Kishi V2. Razer Kishi Ultra. Источник изображений: razer.com

Источник: 3dnews.ru