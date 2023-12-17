Razer превратила кроссовер Lexus TX в гейм-мобиль с игровыми ПК и RGB-подсветкой

Производитель устройств для геймеров Razer и автомобильный бренд Lexus на первый взгляд кажутся маловероятными партнёрами. Однако их совместная деятельность привела к появлению концептуального автомобиля Razer Lexus TX, который был представлен на выставке Esports Awards 2023 в Лас-Вегасе. Источник изображения: Razer

Источник: 3dnews.ru