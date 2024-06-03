Разгон без потери гарантии: Nvidia представило инструмент безопасного разгона видеокарт

Компания Nvidia не анонсировала новые видеокарты в рамках презентации на выставке Computex 2024, однако она рассказала о новых функциях программного центра управления Nvidia App, объединяющего приложение GeForce Experience и панель настроек Nvidia. В частности, он получил фирменное средство разгона видеокарт GeForce, а также поддержку записи потокового видео с использованием сжатия AV1. Источник изображений: Nvidia

Источник: 3dnews.ru