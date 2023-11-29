Разработана система защиты голоса от создания дипфейков

Технологии подделки голоса при помощи искусственного интеллекта являются довольно опасным инструментом — они способны правдоподобно воспроизвести человеческий голос даже по короткому образцу. Не допустить создание искусной подделки сможет предложенный американским учёным алгоритм AntiFake. Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru