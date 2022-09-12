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Разработано устройство для определения скрытого включения микрофона

Группа исследователей из Национального университета Сингапура и Университета Ёнсе (Корея) разработала метод для выявления скрытого включения микрофона на ноутбуке. Для демонстрации работы метода на базе платы Raspberry Pi 4, усилителя и программируемого приёмопередатчика (SDR) собран прототип, получивший название TickTock, который позволяет выявлять активацию микрофона вредоносным или шпионским ПО для прослушивания за пользователем. Техника пассивного определения включения микрофона актуальна так как, если в случае с web-камерой пользователь может блокировать запись просто заклеив камеру, то встроенный микрофон отключить проблематично и не понятно, когда он активен, а когда нет.

Разработано устройство для определения скрытого включения микрофона

Метод основан на том, что при работе микрофона, цепи, передающие тактовые сигналы на аналого-цифровой преобразователь, начинают излучать специфичный фоновый сигнал, который можно уловить и отделить от шумов, вызванных работой других систем. По наличию специфичного для микрофона электромагнитного излучения можно сделать вывод о ведении записи.

Разработано устройство для определения скрытого включения микрофона

Устройство требует адаптации для разных моделей нотубуков, так как характер излучаемого сигнала сильно зависит от применяемого звукового чипа. Для корректного определения активности микрофона также потребовалось решить задачу с фильтрацией шумов от других электрических цепей и учесть изменение сигнала в зависимости от подключения.

В итоге, исследователям удалось адаптировать своё устройство для надёжного определения включения микрофона на 27 из 30 протестированных моделях ноутбуков, производства Lenovo, Fujitsu, Toshiba, Samsung, HP, Asus и Dell. Три устройства, с которыми метод не сработал, оказались модели Apple MacBook 2014, 2017 и 2019 (предполагается, что утечку сигнала не удалось уловить из-за экранирующего алюминиевого корпуса и использования коротких гибких кабелей).

Исследователи также попытались адаптировать метод для других классов устройств, таких как смартфоны, планшеты, умные колонки и USB-камеры, но эффективность оказались заметно ниже — из 40 протестированных устройств определение было налажено только на 21, что объясняется использованием аналоговых микрофонов вместо цифровых, других схем подключения и более коротких проводников, излучающих электромагнитный сигнал.

Источник: opennet.ru

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