Разработано устройство для определения скрытого включения микрофона

Группа исследователей из Национального университета Сингапура и Университета Ёнсе (Корея) разработала метод для выявления скрытого включения микрофона на ноутбуке. Для демонстрации работы метода на базе платы Raspberry Pi 4, усилителя и программируемого приёмопередатчика (SDR) собран прототип, получивший название TickTock, который позволяет выявлять активацию микрофона вредоносным или шпионским ПО для прослушивания за пользователем. Техника пассивного определения включения микрофона актуальна так как, если в случае с web-камерой пользователь может блокировать запись просто заклеив камеру, то встроенный микрофон отключить проблематично и не понятно, когда он активен, а когда нет.

Метод основан на том, что при работе микрофона, цепи, передающие тактовые сигналы на аналого-цифровой преобразователь, начинают излучать специфичный фоновый сигнал, который можно уловить и отделить от шумов, вызванных работой других систем. По наличию специфичного для микрофона электромагнитного излучения можно сделать вывод о ведении записи.

Устройство требует адаптации для разных моделей нотубуков, так как характер излучаемого сигнала сильно зависит от применяемого звукового чипа. Для корректного определения активности микрофона также потребовалось решить задачу с фильтрацией шумов от других электрических цепей и учесть изменение сигнала в зависимости от подключения.

В итоге, исследователям удалось адаптировать своё устройство для надёжного определения включения микрофона на 27 из 30 протестированных моделях ноутбуков, производства Lenovo, Fujitsu, Toshiba, Samsung, HP, Asus и Dell. Три устройства, с которыми метод не сработал, оказались модели Apple MacBook 2014, 2017 и 2019 (предполагается, что утечку сигнала не удалось уловить из-за экранирующего алюминиевого корпуса и использования коротких гибких кабелей).

Исследователи также попытались адаптировать метод для других классов устройств, таких как смартфоны, планшеты, умные колонки и USB-камеры, но эффективность оказались заметно ниже — из 40 протестированных устройств определение было налажено только на 21, что объясняется использованием аналоговых микрофонов вместо цифровых, других схем подключения и более коротких проводников, излучающих электромагнитный сигнал.



Источник: opennet.ru