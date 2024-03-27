Разработчик добавил в Stardew Valley проклятые манекены, но никому об этом не сказал — они могут красть одежду у игроков

Вышедший на прошлой неделе для ПК-версии симулятора фермерской жизни Stardew Valley масштабный патч 1.6 включает сотни задокументированных изменений, но, как выясняют игроки, содержит и несколько сюрпризов — в том числе жутковатых. Источник изображений: ConcernedApe
Источник: 3dnews.ru
Вышедший на прошлой неделе для ПК-версии симулятора фермерской жизни Stardew Valley масштабный патч 1.6 включает сотни задокументированных изменений, но, как выясняют игроки, содержит и несколько сюрпризов — в том числе жутковатых. Источник изображений: ConcernedApe