Разработчик гигантских ИИ-чипов Cerebras намерен провести IPO во II половине 2024 года

Американский стартап Cerebras Systems, занимающийся разработкой чипов для систем машинного обучения и других ресурсоёмких задач, по информации Bloomberg, намерен осуществить первичное публичное размещение акций (IPO) во II половине текущего года. Соответствующие переговоры уже ведутся с консультантами. Cerebras была основана в 2015 году. Она является разработчиком интегрированных чипов WSE (Wafer Scale Engine) размером с кремниевую пластину, которые содержат сотни тысяч тензорных ядер для работы с крупными ИИ-моделями. Компания осуществила несколько раундов финансирования, получив оценку на уровне $4 млрд. В число инвесторов входят Alpha Wave Ventures, Altimeter, Benchmark, Coatue, Eclipse, Moore и VY.

Источник: 3dnews.ru