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Разработчик клапанов для Boeing Starliner призвал отказаться от запуска корабля — у него возникли сомнения

Казалось, что ситуация с отменой запуска корабля Boeing Starliner хуже быть не может, но нет. Как выяснилось, там всё настолько плохо, что появилась рекомендация вообще отменить миссию. Предупреждение для NASA опубликовала компания ValveTech — оригинальный разработчик саморегулирующихся клапанов с электромагнитной заслонкой. По словам разработчика, в системе двигателей корабля Boeing установлены непроверенные клапаны, сделанные третьей компанией по ворованной технологии. Источник изображения: ULA
Источник: 3dnews.ru

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