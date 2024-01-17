Разработчик крупнейшего стейблкоина Tether зарегистрирует в России четыре товарных знака

Разработчик крупнейшей стабильной криптовалюты — стейблкоина USDT — подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки на регистрацию четырёх торговых знаков, обратил внимание РБК. Источник изображения: tether.to

Источник: 3dnews.ru