Разработчика ИИ-ускорителей Graphcore обвинили в «абсурдном поведении» и подали к нему иск

Облачный провайдер HyperAI из Нидерландов обвинил Graphcore в обмане, поскольку британский разработчик ИИ-чипов сначала отказался от прежних обязательств, а потом и вовсе заявил, что никогда ничего не продавал HyperAI. Как сообщил порталу Datacenter Dynamics представитель HyperAI, ситуация дошла до абсурда, поэтому компания обратилась в суд. Graphcore, испытывающая финансовые трудности, отметила, что не комментирует незавершённые судебные разбирательства, но решительно отрицает претензии HyperAI. HyperAI, занимающаяся предоставлением облачных услуг в Европе, впервые обратилась к Graphcore в феврале 2021 года, посчитав, что её ИИ-ускорители BoW IPU сравнимы с продуктами NVIDIA, а в некоторых отношениях даже превосходят их. В апреле 2022 года появилась официальная информация о том, что HyperAI заказала комплекс Graphcore BOW POD16. Фактически система была поставлена только в августе, однако Graphcore неправильно настроила её, в результате чего HyperAI не могла осуществить официальный запуск сервиса до декабря 2022 года.

Источник: 3dnews.ru