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Разработчики Baldur’s Gate 3 случайно сделали третий акт «неиграбельным», но спасение уже близко — анонсирован пятый крупный патч

Третий акт фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 от бельгийской Larian Studios никогда не отличался выдающейся производительностью, однако недавний крупный патч лишь усугубил ситуацию. К счастью, решение проблемы уже близко. Источник изображения: Steam (Belligol)
Источник: 3dnews.ru

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