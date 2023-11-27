Разработчики Baldur’s Gate 3 случайно сделали третий акт «неиграбельным», но спасение уже близко — анонсирован пятый крупный патч

Третий акт фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 от бельгийской Larian Studios никогда не отличался выдающейся производительностью, однако недавний крупный патч лишь усугубил ситуацию. К счастью, решение проблемы уже близко. Источник изображения: Steam (Belligol)

Источник: 3dnews.ru