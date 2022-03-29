Разработчики Debian утвердили возможность проведения тайного голосования

Опубликованы результаты общего голосования (GR, general resolution) разработчиков проекта Debian, участвующих в сопровождении пакетов и поддержании инфраструктуры, на котором была утверждена возможность проведения тайных голосований, не разглашающих выбор участников (до сих пор после GR-голосования публиковались полные списки с информацией, о том, какие варианты выбрал каждый голосующий). Потребность в тайных голосованиях возникла в прошлом году в ходе принятия резолюции в отношении Ричарда Столлмана из-за того, что не все были готовы в отрытую высказать свою позицию, так как выражение своего мнения могло привести к последующей травле со стороны сторонников или противников Столлмана.

В ходе нынешнего голосования было одобрена возможность обезличивания мнения участников (скрытие информации о том, кто за что проголосовал), но допускающее проведение проверки для исключения злоупотреблений при подсчёте голосов. Тайные общие голосования (GR) будут проводиться по аналогии с ежегодными выборами лидера проекта, в них также будут раздельно публиковаться списки принявших в голосовании участников и выбранных позиций, без возможности определить какому участнику принадлежит тот или иной выбор.

Для исключения злоупотреблений со стороны ответственного лица, проводящего учёт голосов, определяется возможность независимой перепроверки голосов, а для разработчиков предписывается создание механизма, подтверждающего, что их голос был учтён при подсчёте результатов (при выборе лидера проекта применяется криптографический хэш, при помощи которого участник может проверить включение своего голоса, но такой метод не защищён от перебора значений и требует модернизации, например, использования при расчёте хэша скрытых кодов, генерируемых системой принятия голосов для каждого разработчика).



Источник: opennet.ru