Разработчики Dragon’s Dogma II раскрыли подробности Сфинкса — жутковатого монстра с лицом женщины, который любит загадки

Руководитель разработки Хидеаки Ицуно (Hideaki Itsuno) и ведущий гейм-дизайнер Кенто Киносита (Kento Kinoshita) в эксклюзивном интервью IGN рассказали об одном из самых загадочных элементов Dragon’s Dogma II — Сфинксе. Источник изображений: Capcom

Источник: 3dnews.ru