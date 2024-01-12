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Разработчики Dragon’s Dogma II раскрыли подробности Сфинкса — жутковатого монстра с лицом женщины, который любит загадки

Руководитель разработки Хидеаки Ицуно (Hideaki Itsuno) и ведущий гейм-дизайнер Кенто Киносита (Kento Kinoshita) в эксклюзивном интервью IGN рассказали об одном из самых загадочных элементов Dragon’s Dogma II — Сфинксе. Источник изображений: Capcom
Источник: 3dnews.ru

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