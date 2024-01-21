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Разработчики FreeBSD обсуждают использование языка Rust в базовой системе

Алан Сомерс (Alan Somers), разработчик новой реализации драйвера FUSE для FreeBSD и автор Rust-обвязок над некоторыми библиотеками FreeBSD, начал обсуждение процесса включения кода на языке Rust в состав базовой системы. В ходе дискуссии коммиттеров проекта были определены цена и преимущество внедрения. Ценой включения поддержки Rust станет удвоение времени сборки, а преимуществом — упрощение разработки некоторых утилит.

Список утилит, которые есть намерение переписать на языке Rust, если бы поддержка Rust появилась в базовой системе:

  • ctl-exporter (экспорт статистики ctlstat в Prometheus).
  • Тесты fusefs.
  • devd .
  • zfsd.
  • nscd.
  • Компоненты стеков 802.11ac и Lightning, работающие в пространстве пользователя.
  • freebsd-kpi-r14-0.

Список портов на языке Rust, которые можно было бы перенести в базовую систему, если бы поддержка Rust появилась в базовой системе:

  • gstat-rs.
  • geom-exporter.
  • nfs-exporter.
  • virtiofsd-rs.
  • jail-exporter.
  • Различные системы управления jail-окружениями.
  • pjdfstest.
  • pf-rs.
  • benchpmc.

Связанные с FreeBSD Rust-приложения, которые предлагается оставить в портах:

  • fsx-rs.
  • ztop.
  • iocage-provision.
  • rsblk.
  • xfuse.

Источник: opennet.ru

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