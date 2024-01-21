Разработчики FreeBSD обсуждают использование языка Rust в базовой системе

Алан Сомерс (Alan Somers), разработчик новой реализации драйвера FUSE для FreeBSD и автор Rust-обвязок над некоторыми библиотеками FreeBSD, начал обсуждение процесса включения кода на языке Rust в состав базовой системы. В ходе дискуссии коммиттеров проекта были определены цена и преимущество внедрения. Ценой включения поддержки Rust станет удвоение времени сборки, а преимуществом — упрощение разработки некоторых утилит.
Список утилит, которые есть намерение переписать на языке Rust, если бы поддержка Rust появилась в базовой системе:
- ctl-exporter (экспорт статистики ctlstat в Prometheus).
- Тесты fusefs.
- devd .
- zfsd.
- nscd.
- Компоненты стеков 802.11ac и Lightning, работающие в пространстве пользователя.
- freebsd-kpi-r14-0.
Список портов на языке Rust, которые можно было бы перенести в базовую систему, если бы поддержка Rust появилась в базовой системе:
- gstat-rs.
- geom-exporter.
- nfs-exporter.
- virtiofsd-rs.
- jail-exporter.
- Различные системы управления jail-окружениями.
- pjdfstest.
- pf-rs.
- benchpmc.
Связанные с FreeBSD Rust-приложения, которые предлагается оставить в портах:
- fsx-rs.
- ztop.
- iocage-provision.
- rsblk.
- xfuse.
Источник: opennet.ru