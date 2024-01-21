Разработчики FreeBSD обсуждают использование языка Rust в базовой системе

Алан Сомерс (Alan Somers), разработчик новой реализации драйвера FUSE для FreeBSD и автор Rust-обвязок над некоторыми библиотеками FreeBSD, начал обсуждение процесса включения кода на языке Rust в состав базовой системы. В ходе дискуссии коммиттеров проекта были определены цена и преимущество внедрения. Ценой включения поддержки Rust станет удвоение времени сборки, а преимуществом — упрощение разработки некоторых утилит.

Список утилит, которые есть намерение переписать на языке Rust, если бы поддержка Rust появилась в базовой системе:

ctl-exporter (экспорт статистики ctlstat в Prometheus).

Тесты fusefs.

devd .

zfsd.

nscd.

Компоненты стеков 802.11ac и Lightning, работающие в пространстве пользователя.

freebsd-kpi-r14-0.

Список портов на языке Rust, которые можно было бы перенести в базовую систему, если бы поддержка Rust появилась в базовой системе:

gstat-rs.

geom-exporter.

nfs-exporter.

virtiofsd-rs.

jail-exporter.

Различные системы управления jail-окружениями.

pjdfstest.

pf-rs.

benchpmc.

Связанные с FreeBSD Rust-приложения, которые предлагается оставить в портах:

fsx-rs.

ztop.

iocage-provision.

rsblk.

xfuse.

Источник: opennet.ru