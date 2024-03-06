Разработчики Frostpunk 2 раскрыли дату выхода и анонсировали закрытую «бету» — предзаказ доступен в российском Steam

Польский издатель и разработчик 11 bit studios в рамках презентации Xbox Partner Preview раскрыл дату выхода своей градостроительной стратегии с элементами выживания Frostpunk 2. Анонс сопровождался новым трейлером. Источник изображений: 11 bit studios

Источник: 3dnews.ru