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Разработчики Frostpunk 2 раскрыли дату выхода и анонсировали закрытую «бету» — предзаказ доступен в российском Steam

Польский издатель и разработчик 11 bit studios в рамках презентации Xbox Partner Preview раскрыл дату выхода своей градостроительной стратегии с элементами выживания Frostpunk 2. Анонс сопровождался новым трейлером. Источник изображений: 11 bit studios
Источник: 3dnews.ru

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