Разработчики Netfilter отстояли коллективное принятие решений при нарушении GPL

Нынешние разработчики подсистемы ядра Netfilter через суд добились заключения соглашения с Патриком МакХарди (Patrick McHardy), бывшим лидером проекта Netfilter, который на протяжении многих лет дискредитировал свободное ПО и сообщество нападками на нарушителей GPLv2, напоминающими шантаж и предпринимаемыми с целью получения личного обогащения. В 2016 году МакХарди был исключён из основной команды разработчиков Netfilter в связи с нарушением этики, но продолжал наживаться на том, что его код находится в ядре Linux.

МакХарди доводил требования GPLv2 до абсурда и за незначительные нарушения со стороны компаний, использующих ядро Linux в своих продуктах, запрашивал большие суммы, не давая времени на устранение нарушения и предъявляя нелепые условия. Например, он требовал у производителей смартфонов отправлять бумажные распечатки кода для автоматически доставляемых OTA-обновлений прошивок или трактовал выражение «эквивалентный доступ к коду» так, что серверы для кода должны обеспечивать скорость загрузки не ниже серверов для загрузки бинарных сборок.

Главным рычагом давления в подобных разбирательствах служил предусмотренный в GPLv2 незамедлительный отзыв лицензии у нарушителя, который позволял трактовать несоблюдение GPLv2 как нарушение договора, за которое у суда можно было добиться денежной компенсации. Для противостояния подобной агрессии, которая подрывала репутацию Linux, часть разработчиков ядра и компаний, код которых используется в ядре, выступила с инициативой адаптации для ядра правил GPLv3 в отношении отзыва лицензии. Данные правила дают возможность устранить выявленные проблемы с публикацией кода в течение 30 дней с момента получения уведомления, если нарушения были выявлены впервые. В этом случае права на лицензию GPL восстанавливаются и лицензия полностью не отзывается (договор остаётся не нарушен).

Мирным путём урегулировать конфликт с МакХарди не удалось и он перестал выходить на связь после исключения из основной команды Netfilter. В 2020 году участники Netfilter Core Team обратились в суд и в 2021 году добились заключения с МакХарди соглашения, которое определено как юридически обязательное к исполнению и регулирует любые правоприменительные действия, связанные с кодом проекта netfilter/iptables, включённого в состав ядра или распространяемого в виде отдельных приложений и библиотек.

В соответствии с соглашением, все решения, связанные с реагированием на нарушение GPL и обеспечением соблюдения требований лицензии GPL в коде Netfilter, должны приниматься коллективно. Решение будет утверждаться только в случае, если за него проголосует большинство активных членов Core Team. Соглашение охватывает не только новые нарушения, но может быть применено и для прошлых разбирательств. При этом проект Netfilter не отказывается от необходимости добиваться соблюдения GPL, но будет придерживаться принципов, ориентированных на действия в интересах сообщества и предоставление времени для устранения нарушения.



Источник: opennet.ru