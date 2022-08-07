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Разработчики openSUSE обсуждают прекращение поддержки ReiserFS

Джеф Махони (Jeff Mahoney), директор подразделения SUSE Labs, вынес на рассмотрение сообщества предложение по прекращению поддержки файловой системы ReiserFS в openSUSE. В качестве мотива упоминается план удаления ReiserFS из основного состава ядра до 2025 года, стагнация в сопровождении данной ФС и отсутствие возможностей по обеспечению отказоустойчивости, предлагаемых современными ФС для защиты от повреждения в случае аварийного завершения или компрометации.

Предложено немедленно удалить пакет reiserfs из репозитория openSUSE Tumbleweed и отключить работающую на уровне ядра Linux реализацию ReiserFS. Для тех у кого имеются разделы с ReiserFS для доступа к данным предлагается использовать FUSE-фронтэнд для reiserfs из состава GRUB. Примечательно, что в 2006 году Джеф Махони был инициатором прекращения использования ReiserFS в openSUSE по умолчанию. В SUSE поддержка ReiserFS была прекращена 4 года назад.

Источник: opennet.ru

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