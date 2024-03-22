Разработчики Path of Exile 2 отложили запуск «беты», зато показали 14 минут геймплея за охотницу

Новозеландская студия Grinding Gear Games в рамках прошедшей в ночь на 22 марта прямой трансляции показала новый геймплей условно-бесплатного ролевого экшена Path of Exile 2 и сообщила о переносе бета-тестирования игры. Источник изображений: Grinding Gear Games

Источник: 3dnews.ru