Разработчики Ubuntu развивают минималистичный установочный образ

Сотрудники компании Canonical раскрыли информацию о проекте ubuntu-mini-iso, развивающем новую минималистичную сборку Ubuntu, размером около 140 МБ. Главная идея нового установочного образа в том, чтобы сделать его универсальным и представляющим возможность установки выбранной версии любой официальной сборки Ubuntu.

Проект развивает Дэн Бунгерт (Dan Bungert), сопровождающий инсталлятор Subiquity. На данном этапе уже подготовлен и протестирован рабочий прототип сборки, ведётся работа по задействованию для сборки официальной инфраструктуры Ubuntu. Новую сборку предполагается опубликовать вместе с весенним выпуском Ubuntu 23.04. Сборку можно будет использовать для записи на CD/USB или для динамической загрузки через UEFI HTTP. Сборка предоставляет текстовое меню, при помощи которого можно выбрать интересующую редакцию Ubuntu, установочный образ для которой будет загружен в оперативную память. Данные о доступных сборках будут загружаться динамически при помощи simplestreams.



Источник: opennet.ru