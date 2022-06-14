Разработчики Wine приняли решение о переводе разработки на GitLab

Александр Джуллиард (Alexandre Julliard), создатель и руководитель проекта Wine, подвёл итоги тестирования экспериментального сервера совместной разработки gitlab.winehq.org и обсуждения возможности перевода разработки на платформу GitLab. Большинство разработчиков одобрили использование GitLab и проект начал постепенный переход на GitLab как на основную платформу для разработки.

Для упрощения перехода создан шлюз, обеспечивающий отправку в список рассылки wine-devel запросов на слияние и комментариев с Gitlab, что позволяет сохранить привычный уклад для тех, кто привык отслеживать активность разработки через электронную почту. Новый рабочий процесс подразумевает прямое добавление патчей в Git, а не отправку по электронной почте сопровождающим. Изменения предлагается передавать в Git в форме запросов на слияние, после чего присланные патчи будут тестироваться в системе непрерывной интеграции, перенаправляться в рассылку wine-devel для обсуждения и привязываться к рецензирующим, которые должны проверить и одобрить изменение.



Источник: opennet.ru