ReactOS удалось запустить на системе с процессором Эльбрус-8С1

Разработчикам операционной системы ReactOS, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows, удалось запустить 64-битный порт ReactOS на системе с процессором Эльбрус-8С1. Запуск произведён в режиме трансляции инструкций x86 с использованием транслятора Lintel 4.2. Функционируют клавиатура и мышь с интерфейсом PS/2, USB-накопители определяются, но пока не монтируются.

Дополнительно отмечается, что благодаря работе George Bișoc по улучшению механизмов безопасности в ReactOS теперь можно использовать ядро Server 2003 путём простой замены.