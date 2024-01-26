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Realme 12 Pro получит процессор Snapdragon 6 Gen 1 и камену на совершенно новом сенсоре Sony

На следующей неделе, 29 января, компания Realme проведёт презентацию смартфонов Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+. В преддверии мероприятия производитель раскрыл новые подробности о младшей из грядущих новинок. Источник изображений: GSMArena.com
Источник: 3dnews.ru

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